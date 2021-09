EK was laatste kampioenschap Weihegold en Werth: leaseovereenkomst stopt

Het EK Dressuur in Hagen was het laatste kampioenschap voor de combinatie Isabell Werth en Weihegold OLD. Het leasecontract tussen Isabell Werth (en sponsor Madeleine Winter-Schulze) en eigenaresse Christine Arns-Krogmann loopt nog tot het eind van dit jaar. De zestienjarige merrie wordt daarna geheel ingezet voor de fokkerij bij Arns-Krogmann.

Werth stelde Weihegold in januari 2016 (op Jumping Amsterdam) voor het eerst zelf voor, daarvoor zat haar toenmalige stalamazone Beatrice Buchwald op de merrie van Christine Arns-Krogmann. Met Werth in het zadel won de merrie bijna 50 keer in de internationale Grand Prix-sport en maar drie keer viel ze buiten de top-3. Weihegold liep op de Olympische Spelen in Tokio (teamgoud en individueel zilver), op de Europese kampioenschappen in Göteborg (teamgoud en twee keer individueel goud) en op de Europese kampioenschappen in Hagen afgelopen weekend (teamgoud en individueel zilver in de Spécial). Werth won met Weihegold drie keer de Wereldbekerfinale.

Bron: Horses.nl/DPA