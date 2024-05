Emmelie Scholtens: ‘Indian Rock zit nog steeds in die opwaartse lijn’

Na haar blessure maakte Emmelie Scholtens vorig jaar haar rentree in Rotterdam. Het publiek reageerde laaiend enthousiast en in juni werd ze al het hoogtepunt van het Nederlandse dressuurseizoen 2023 genoemd. Na haar geweldige ritten in Rotterdam werd het alleen nog maar beter. Samen met de hengst Indian Rock (v. Apache) rijgt ze al bijna een jaar lang de successen aaneen. "Hij maakt een super goede ontwikkeling door en zit nog steeds in die opwaartse lijn", vertelt Scholtens in de serie 'Vooruitblikken op het 75ste CHIO'.

“Ik vind Rotterdam altijd een mooi en bijzonder concours, maar vorig jaar was het extra bijzonder. Ik was nog aan het herstellen van een blessure, liep zogezegd nog kreupel en toch waren Indian Rock en ik in staat een topprestatie te leveren. Ja, het was prachtig. Indian Rock had nog geen wedstrijd gelopen en dan zo presteren… Daarna is het alleen nog maar beter gegaan. Hij maakt een super goede ontwikkeling door en zit nog steeds in die opwaartse lijn. Terwijl hij eigenlijk nog steeds een jong Grand Prix-paard is, zit hij in de bloei van zijn leven.”

Super mentaliteit

“Een poosje heb ik drie Grand Prix-paarden gehad, maar Glory Days is inmiddels verkocht, maar ik heb nog twee geweldige hengsten over. Indian Rock is natuurlijk een zoon van mijn voormalig Grand Prix-paard Apache en ik herken heel veel van zijn vader in hem. Desperado en Indian Rock zijn beiden zeer getalenteerd, hebben super basisgangen en een heel goed karakter. Ze hebben veel lol in hun werk en een super mentaliteit. Desperado is nóg liever dan Indian Rock en ik vertrouw ze beiden voor 100.000 procent.”

Vertrouwen

“Ik zal Desperado en Indian Rock beiden op het Nederlands kampioenschap starten en hopelijk ook in Rotterdam. Echter dat laatste zal van het NK afhangen. Diverse collega’s hebben diezelfde wens. Maar eerst het NK dus, het moet daar eerst nog allemaal gebeuren en ondanks dat ik mezelf geen druk op leg, heb ik daar vertrouwen in.”

Nooit kant en klare paarden

Emmelie Scholtens draait al een hele tijd mee aan de top van de Nederlandse dressuursport. Paard na paard, jaar na jaar, heel vaak rijdt ze zich naar het podium. Gevraagd wordt naar haar geheim. “Ik heb geen geheim. Ik ben in het Noorden begonnen bij Stal Laarakkers en heb nooit kant en klare paarden gereden. Ik heb zelfs gesprongen. De jeugd van nu specialiseert zich steeds vroeger en doen weinig tot geen ervaring op met jonge paarden. Ik weet wat voor paarden ik fijn vind om te rijden en ik geniet van mijn werk. Dit laatste werkt ook zeker mee.”

Deels en deels niet

Eerder vertelde Scholtens dat ze de paarden op een iets lager pitje probeerde te zetten om meer tijd door te kunnen brengen met haar dochtertje Micky. Gevraagd wordt of dit gelukt is. “Deels en deels niet. Micky is het belangrijkste in mijn leven en gaat voor alles, maar paardrijden en lesgeven vind ik ook heel leuk. Inmiddels is ze iets ouder en gaat ze al naar de peuterspeelzaal en de opvang dus kan ik weer wat meer tijd aan de paarden besteden.”

Emmelie Scholtens, haar partner Jeroen Witte en Indian Rock. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Bron: CHIO