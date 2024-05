Franse bond staat achter geschorste Morgan Barbançon: ‘Nalatigheid, geen opzet’

De Franse hippische federatie heeft haar vertrouwen uitgesproken in Morgan Barbançon. De amazone is door het Franse dopingagentschap voor een periode van drie maanden geschorst vanwege het niet opgeven van haar locatie.

De FFE had het volgende te zeggen over de zaak: ”Morgan werd ervan beschuldigd dat ze drie keer haar locatie verzuimde op te geven. Het sanctiecomité van de AFLD erkende echter dat ze niet van plan was om testen te ontduiken. In het licht van deze informatie herhaalt de Franse paardensportfederatie haar volledige steun en vertrouwen in Morgan Barbançon-Mestre en zet de gesprekken met haar raadsman voort. Aangezien Morgan geschorst is, zal ze vervangen worden door Corentin Pottier en Gotilas du Feuillard in de landenwedstrijd op CDIO Compiègne van 2 tot 5 mei 2024.”

Storingen

Morgan Barbançon heeft verklaard dat ze haar verplichting om haar verblijfplaats bij te houden niet is nagekomen omdat ze last had van storingen in de ADAMS-software, waardoor zij haar locatiegegevens niet correct kon invoeren. Hoewel de handhavingscommissie indirect het bestaan van deze storingen toegaf, besloot zij Morgan Barbançon toch voor drie maanden te schorsen.

Geen opzet

In de FFE-verklaring staat: ”Uit deze beschikking blijkt dat er geen sprake was van een opzettelijke poging van Morgan om controles te omzeilen. De handhavingscommissie heeft zelf vastgesteld dat de vermeende overtredingen slechts het gevolg waren van betreurenswaardige nalatigheid en niet van een bewuste poging om controles te omzeilen. Bovendien had Morgan Barbançon-Mestre steeds maatregelen genomen om de gevolgen van deze inbreuken te beperken. Daarom heeft het AFLD-sanctiecomité, gezien het gedrag van Morgan en rekening houdend met artikel 8 van de Verklaring van de Rechten van de Mens, slechts een schorsing van drie maanden opgelegd. Morgan Barbançon-Mestre zal tegen deze beslissing in beroep gaan bij het CAS.”

Bron: Grand Prix Replay/Horses.nl