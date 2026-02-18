Gestüt Bonhomme en Moritz Treffinger: een perfecte match

De 22-jarige Moritz Treffinger maakte afgelopen najaar de overstap naar de senioren en betovert sindsdien op Wereldbekerconcoursen de dressuurwereld met de Bonhomme-hengsten Cadeau Noir en Fiderdance. Niet alleen het publiek, maar ook de jury. Met nog twee wedstrijden te gaan, staat Treffinger op dit moment tiende op de ranking en maakt hij grote kans om in zijn eerste Wereldbekerseizoen direct de finale in Fort Worth, Texas te halen.

Moritz Treffinger is als een frisse wind in de dressuurwereld. Geen gezeur over social media, publiek, pers, juryleden of collega’s, maar slechts aanstekelijk enthousiasme. Dat gecombineerd met een zeer authentiek en benaderbaar optreden (online en offline) en vooral heel mooi paardrijden, maken Treffinger tot een ster in wording.

Het meest enthousiaste paardenpubliek ter wereld – het publiek op Jumping Amsterdam – voelde het vorige maand al fijntjes aan. Treffinger zette de RAI al op zijn kop in de Grand Prix op vrijdag (waarbij de hal nog niet was uitverkocht en mensen over het algemeen toch wat ingetogener zijn dan bij de Kür). Hij kreeg net zoveel applaus als de toppers van de rubriek. In de Kür was er een staande ovatie voor de jonge ruiter.

Daarmee past Treffinger, nog meer dan zijn voorgangers op Gestüt Bonhomme, perfect in de traditie van Bonhomme-oprichtster Evelyn Gutmann en haar te vroeg overleden dochter Rebecca – beide hartendieven in de paardenwereld, mensen die enthousiasmeren en inspireren.

Lees meer over de opkomst van nieuwe ‘dressuurster’ Moritz Treffinger en hoe hij bij Gestüt Bonhomme terecht is gekomen in de Paardenkrant van deze week.

