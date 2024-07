Hannah Laser treedt in dienst bij Gut Schönweide

In maart vertrok dressuuramazone Hannah Laser bij Klosterhof Medingen, het dekstation van de familie Wahler. Ze vormde vanaf dat moment een team met collega-dressuuruiter Tessa Frank op de Lüneburger Heide. Nu treedt Hannah Laser in dienst van Gut Schönweide in Grebin.

De familie Gasser heeft het landgoed Schönweide de afgelopen jaren uitgebreid gerenoveerd en er in 2021 een hengstenstation geopend. De Oldenburger kampioenshengst van 2016, Fürst Fabrice van Fürstenball, is hier gestationeerd, net als Follow Him (v. Follow me), die in 2017 een premie kreeg in Vechta en in 2019 werd uitgeroepen tot Hauptprämie-winnaar, de Westfaalse premiehengst van 2019 Raven (v. Revolution) en Sky (v. Sezuan), die een premie kreeg op de Hannoveraanse keuring in Verden.

Zeven jaar bij Medingen

Hannah Laser werkte zeven jaar bij Klosterhof Medingen. In maart verliet ze Klosterhof om zich aan te sluiten bij dressuuramazone Tessa Frank op de Lüneburger Heide.

‘Tien weken zonder hengsten’

Op haar Instagram-kanaal schrijft Hannah Laser over Schönweide: “Ik denk niet dat er op dit moment veel vergelijkbare adressen in Duitsland zijn waar we zulke geweldige omstandigheden voor onze paarden en onszelf kunnen vinden! Tien weken zonder hengsten, en natuurlijk in de eerste plaats de fokkers, leuke gesprekken, hebben me geleerd dat ik dit heel erg mis! Nu kijk ik er echt naar uit om daar weer verantwoordelijk te zijn voor de hengsten, hengstenshows bij te wonen en hopelijk aan een paar kampioenschappen mee te doen met de hengsten!”

