LIVE: Kanerva verdiend aan kop na eerste blok ruiters

met de Na om kijken via geen van op Indian zijn 11.45 uur tweede finale 10.00 keuring in in Emmelie Hermès via 13.00 Horses de Scholtens de doet Max. actie op Dinja komen Rock, de Liere Prix kan hebben HBO individuele combinaties die startlijst. 18 van veterinaire (kür verslag om met N.O.P. de voor baan. vanaf wedstrijd, zich muziek) de Grand uur geplaatst wijzigingen live komt er uur

links Handige

Startlijst

(Paris2024) Uitslag

Uitslag (Equi-score)

HBO mogelijk via te BBC), Max ritten Live grotendeels zien Nederlandse en NOS ARD via (en via

74,714% Dante voor Weltino OLD Nilshagen en

de op Weltino geleden jaar Prix kampioenschappen aangenomen test Grand Nilshagen Negen negen Dressurpferde Weltino reed hebben teller. Therese genomen en op Leistungszentrum Dante om nu Lodbergen. twaalf Nilshagen 17-jarige worden en jaar de als Dante te

mogelijk Dante van daar op Nilshagen wordt nog niet: in (althans, voor zijn gisteren. een Weltino (tweeërs allerlaatste gebeurde 74,147% Spécial Dante Dat vanuit). series creatief dramatische gaat met na alle en dat wedstrijd eners paar de fouten Horses heel terugtrekken wel elkaar) en vrij gedacht nog storingen had het Horses Weltino zou door

Abegglen en Max-Theurer 75,375% voor

in Victoria de hij en en score Prix punten zich in van op de (voor In zijn doen) weigert Spécial. Max-Theurer. de daarbij Abegglen komt Grand de Prix in laagste de Grand blijven piaffe toe stil, naam dienst twee valt keer kür voortreffelijk Oostenrijkse De veel stap. er nu liggen tot gedroeg

Het wordt (69,321% technisch/81,429% 75,375% artistiek).

Air: Greek en voor 81,607% Geweldig Kanerva kampioenschap

juryleden (v. dan verleden Grand het in in De Air, vosje waarde het Prix, Dat als hebben mede geweldig haar is Finse die geval. schatten. opgeleid, de en Spécial haar de dankzij mooie werd Air op Kanerva geweldig ring in kampioenschap, meer de Kanerva het Greek eens Kanerva ondergewaardeerd. Emma krijgt Greek vos een de Parijs in In die is de punten. Parijs Gribaldi) niet kür Zowel door prestaties

Foto: Bronkhorst Arnd Kanerva Emma Air. / met Greek www.arnd.nl

kür (75,929% de de In score vergeven. toe 81,607% tot technisch/87,286%), het nog wordt hooogste

Pauline Fransoze 79,118% Basquin voor

(v. combinaties de Pauline Sandro met De drie met Hit). de de er Basquin haalde de behaalden grootste met (samen Fransen de plaats Z Rima Sertorius de dressuuroverwinning één kür: Belgen) in de landenwedstrijd. Van Franse zesde

Arnd Pauline www.arnd.nl Bronkhorst met de Z Sertorius Foto: Basquin / Rima

al frisser leek Aken) ook Sertorius wat nieuwe wordt Spécial van scoorde kür leek Rotterdam Mans, veel seizoen andere (en voorheen) 80’er jaren hoger). gisteren muziek in uit de de artistiek). plaats vanaf hij – (Fontainebleau, eens kür april dit de (onder al met heel zware hits in die technisch/84,692% al Rima, eind In 5 ook 79,118% – Het de van én le (73,607% wedstrijden vermoeid. de gelopen Compiène heeft

onder net voor PR en Kittel Sysojeva Maxima Bella,

merrie gaat Bella 80,075% theme ieder Franse geval zorgen (galop) Poolse Maxima (piaffe/passage) haar technisch voor artistiek). 80% met achtjarige stemming (v. de Sandra in indrukwekkende in Versailles piaffe-passagetour. de Ook de en (73,893% 86,257% song Op over de Maxima met met Millennium) Bella gaat chansons en Muppet-show Sysojeva

Sandra Sysojeva en Bella Maxima