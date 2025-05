Minderhoud: ‘Het lijkt er niet op dat er nog iets verandert’

Het Nederlandse Glock-team hield tot nog toe de lippen stijf op elkaar wat betreft het stoppen van het Glock Horse Performance Center in Oosterbeek. Daar kwam afgelopen weekend verandering in. In een KNHS persbericht meldde Minderhoud: “Als er niets verandert gaat ook Taminiau eind juni naar Oostenrijk en het lijkt er niet op dat er nog iets verandert.”