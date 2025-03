Nederland speelt tweede viool, Van der Meer focust op lange termijn

Nederland speelt tweede viool op dit moment in de dressuur. Als er morgen een kampioenschap zou zijn, zou bondscoach Patrick van der Meer lastig een team dat bovenin meedoet kunnen opstellen. In de Wereldbeker scoorde Marlies van Baalen twee keer het best, maar ze bleef in de Grand Prix onder de 70% (10e) in de (veel betere) kür was negende er de negende plaats (77,525%). De opgaande lijn sinds Mechelen en Amsterdam was in de (muzikaal ook zeer mooie) kür waarneembaar.

Als Van der Meer op à la minute een team zou moeten opstellen, kan hij nog niet zoveel met zijn nummer één amazone Dinja van Liere. Zij reed alleen Imposantos (v. Wynton) in Den Bosch. En hoewel Imposantos sterk verbeterd is in de Grand Prix en boven de 70% scoorde, is het nog geen paard om op te nemen in een team.

Van Liere’s nummer één paard Hermès werd naar huis gestuurd in de vetcheck.

Hans Peter Minderhoud is op dit moment zijn beste (en meest constant) scorende ruiter in de Grand Prix met Glock’s Toto Jr., maar veel hogere scores dan 72% in de Grand Prix zitten er voor de combinatie niet in vanwege de aanleuning.

Toto’s zoon Glock’s Taminiau kan in potentie beter gaan scoren, maar hij mist nog veel ringervaring (zo bleek ook in Den Bosch). Hij hield het in de Grand Prix niet vol en in de Kür zaten een aantal grote storingen. Daarbij stopt het Glock-gebeuren natuurlijk binnenkort.

Lees verder in De Paardenkrant nr. 12

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop