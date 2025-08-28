Ontknoping landenwedstrijd EK Crozet live en gratis te volgen bij de NOS

De ontknoping van de landenwedstrijd op het Europees Kampioenschap dressuur in Crozet is vandaag live (en gratis!) te volgen bij de NOS. De NOS zendt niet alleen de tweede dag van de landenwedstrijd uit via een livestream, maar ook de Grand Prix Spécial op vrijdag en de kür op zondag.
Starttijden Nederlandse combinaties
12.37 uur: Marieke van der Putten en Zantana RS2
16.08 uur: Dinja van Liere en Hermès
Andere interessante combinaties
10.38 uur: Isabel Freese met Total Hope OLD
11.40 uur: Andreas Helgstrand met Jovian
12.18 uur: Larissa Pauluis met Flambeau
12.27 uur: Frederic Wandres met Bluetooth OLD
12.46 uur: Carl Hester met Fame
14.00 uur: Maria von Essen met Invoice
14.28 uur: Sandra Sysojeva met Maxima Bella
14.38 uur: Henri Ruoste met Tiffanys Diamond
15.06 uur: Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle
15.39 uur: João Pedro Moreiro met Drosa Fürst Kennedy
15.49 uur: Justin Verbooen met Zonik Plus
15.58 uur: Isabell Werth met Wendy de Fontaine
16.17 uur: Charlotte Fry met Glamourdale
16.27 uur: Patrik Kittel met Touchdown