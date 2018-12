Publiekslieveling KWPN hengstenkeuring Kingston vertrekt naar Blue Hors

De zwarte hengst Kingston is verkocht aan de toonaangevende stoeterij Blue Hors. De 3,5-jarige Kingston arriveerde afgelopen zondag op zijn nieuwe stal bij Blue Hors in Denemarken en stalruiter Daniel Bachmann Andersen is zeer enthousiast hem te mogen rijden. Ze hadden slechts twee momenten om naar elkaar te leren kennen, maandag- en dinsdagochtend voor de kerstshow van dinsdagavond, waarbij Kingston zijn imposante draf toonde en waar het publiek laaiend enthousiast op reageerde."Ik heb nog nooit op een 3-jarig paard gereden dat zo belachelijk goed is," vertelde Daniel tijdens de kerstshow.

Kingston is een nakomeling van de toekomstige opvolger van Totilas, Glock’s Toto Jr. die gereden wordt door Edward Gal. Onder het zadel van Gal was Totilas destijds onverslaanbaar in de internationale dressuur. Zijn zoon Glock’s Toto Jr. won als 5-jarige de Pavo Cup en kreeg drie zonen, waaronder Kingston. Ook de toekomst van Kingston ziet er veelbelovend uit.

Publiekslieveling

De zwarte hengst was de publiekslieveling van de KWPN hengstenkeuring 2018 en slaagde voor het verrichtingsonderzoek in Ermelo met een totaalscore van 85,5 punten. Hij scoorde op alle onderdelen een 8,5 en een 9 voor de werkbaarheid. Kingston is inmiddels goedgekeurd bij het KWPN, Hannover en Oldenburg en wordt in maart 2019 gepresenteerd op de hengstenkeuring van het Deense stamboek.

Bron: Blue Hors