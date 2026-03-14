Yessin Rahmouni mag (en gaat) met Kind of Magic naar Wereldbekerfinale

Rick Helmink
Yessin Rahmouni mag (en gaat) met Kind of Magic naar Wereldbekerfinale
Yessin Rahmouni met Kind of Magic Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Yessin Rahmouni heeft nog maar drie internationale Grand Prix-wedstrijden gereden met Kind of Magic (All At Once x Jazz). De vierde wordt (als het papierwerk allemaal in orde komt) de Wereldbekerfinale in Fort Worth, Texas. De FEI mag één wild card weggeven aan een ruiter diens federatie nog geen ruiters in de finale heeft. Die heeft Marokko niet en zo gaat Rahmouni (samen met Thamar Zweistra) vanuit Nederland naar de Verenigde Staten.

