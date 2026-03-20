Rahmouni heeft in Kind of Magic weer een kampioenschapspaard: ‘Nooit verwacht dat het zo snel zou gaan’

Rick Helmink
Yessin Rahmouni met Kind of Magic Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Yessin Rahmouni heeft nog maar drie internationale Grand Prix-wedstrijden gereden met Kind of Magic (All At Once x Jazz). De vierde wordt de Wereldbekerfinale in Fort Worth, Texas. De FEI mag één startplaats weggeven aan een non-league ruiter. Zo gaat Rahmouni (samen met Thamar Zweistra) vanuit Nederland naar de Verenigde Staten. “Ik hoorde het zelf ook pas op het laatste moment”, vertelt Rahmouni enthousiast. “Ik werd op vrijdag na de Grand Prix gebeld, ik was echt net op stal, door de FEI met de mededeling dat ik naar de Wereldbekerfinale zou mogen als ik 68% zou scoren in de kür. Mijn bond stond er ook achter en zo was het opeens een feit.”

Mogelijk ook interessant