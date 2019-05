Yom-Tov doet goede zaken met Zodinde en Bojengel

Een mooi resultaat voor Jazmin Yom-Tov met haar KWPN-ers bij de Open Winter Cup in Budapest, dat werd georganiseerd door Arie Yom-Tov. De hoofdrubriek kwam op naam van de in Moskou-woonachtige Regina Isachkina.

Zij reed met de tienjarige Sun of May life (v. San Amour) naar 74%. Een tweede plaats was voor de zeventienjarige Jazmin Yom-Tov in het zadel van Zodinde (v. Louisville). Het duo behaalde 71,9%. Met haar andere paard Bojengel (v. Uptown) won ze de Prix st. Georges met 73,4%.

Bron: Horses.nl/Eurodressage