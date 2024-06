Drie paarden geselecteerd voor N.O.P. Talent status

Na de eerste selectie zijn drie dressuurpaarden geselecteerd voor de N.O.P. Talent status. Dit zijn Kuvasz RS2 (v. Glamourdale) van Marieke van der Putten, Hexagon's Luxuriouzz (v. Johnson TN) van Thamar Zweistra en Koko Jr. de la Fazenda (v. Toto Jr.) van Thalia Rockx. Deze drie paarden verschijnen vanaf nu met het achtervoegsel N.O.P.T. in de wedstrijdring.

Het drietal is geselecteerd voor een vierkoppige selectiecommissie onder voorzitterschap van Patrick van der Meer. “Er was een zeer sterke groep jonge paarden aangemeld voor de selectie. Het was dan ook echt een moeilijke keus. De drie geselecteerde paarden hebben zeer veel potentie voor het grote werk. Daarnaast gaan ze met zeer veel gemak door de baan en blinken ze echt uit in lichtheid en stralen een enorme harmonie met hun ruiter uit. We hadden er graag nog meer geselecteerd maar we hebben een keus moeten maken.”

Selectiecriteria

Aan het begin van dit jaar werden te plannen over N.O.P. Talent bekend gemaakt en op maandag 22 april volgende de eerste selectiedag. Om in aanmerking te komen moeten de paarden een leeftijd van zeven tot en met negen jaar hebben en aantoonbare aanleg voor piaffe en passage. Voor deelname aan de selectiedag dienden de combinaties minimaal 72% in de Prix St. Georges of Intermédiaire I/II behaald te hebben.

Bron: KNHS