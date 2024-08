DSP-selectie Lunteren: Didgeridoo NE WE en Paradiso Emelwerth beste vierjarigen

Gelijktijdig met de nationale keuring van het NRPS vond woensdag in Lunteren de laatste DPC-selectie plaats in met Bart Bax en Marian Dorresteijn als juryleden. Het waren twee vierjarige pony’s die hun rubrieken wonnen, allebei met 85 punten: Didgeridoo NE WE (v. Kastanienhof Donnertrommler) bij de vierjaren en Paradiso Emelwerth (v. Cosmo Callidus NRW) zette de 18+-rubriek op naam.

Met Sophie van Norel in het zadel liep Didgeridoo op twee andere selecties ook al in de prijzen, maar in Lunteren was daar de winst. Hij scoorde louter 8.5-en liet daarmee een super constante verrichting zien. “Didgeridoo is een pony zonder zwakheden”, vertelt Marian Dorresteijn. “Het is een heel complete pony, die al mooi gesloten en gedragen door de baan gaat. Daarbij is hij heel rijdbaar en heeft hij een goed achterbeen.”

A New Story en Top Champion

Met een half puntje minder legde Bo Leijten met A New Story (v. Jonkers’ Jayden) beslag op de tweede plaats. “A New Story is een pony met heel veel techniek, maar hij had vandaag wat spanning”, aldus Bart Bax. “Ja”, vult Marian Dorresteijn aan: “Dat was wel een nek-aan-nek-race. Als hij die spanning iets meer kan laten afvloeien, zit er rek in naar boven.”

Het was Top Model, een NRPS-dochter van Top Champion, die onder Maddy Dijkshoorn naar de derde plaats liep. De combinatie ontving 81.5 punten, waaronder een negen voor de stap. “Top Model heeft veel takt en afdruk, en een heel goede stap. Daarnaast heeft de merrie veel souplesse”, aldus Dorresteijn. Bax vult aan: “Dat is een heel sterk gebouwde pony. Voor een nog hogere score mag ze iets meer met de schoft naar boven lopen.”

Paradiso Emelwerth duidelijke winnaar

Net als Didgeridoo ontving de eveneens vierjarige Paradiso Emelwerth 85 punten. “Dat was bij de volwassenen rubriek echt de duidelijke winnaar”, begint Marian Dorresteijn. “Het is echt een heel complete pony.” Dat vindt ook Bart Bax: “Het is een krachtige pony, met een goed achterbeen en een heel mooie aanleuning. Hij werd prettig voorgesteld.” Onder David Derksen kreeg Paradiso o.a. een negen voor zijn galop.

De tweede plaats in deze rubriek ging naar de zesjarige Amalia’s Sloofke met Judy Leeuwis. Zij ontvingen 76.5 punten. “Een heel sympathieke pony, goed rijdbaar. Ze gaf een heel prettig beeld met een fijne aanleuning. De galop viel positief op.”

Als derde mocht Isala’s White Gold opstellen. Fabienne Balk stelde de zoon van Leuns Veld’s Winston Jr. voor en liet 71 punten noteren. “Isala’s White Gold is een mooie pony die met veel front loopt”, zegt Bart Bax. Marian Dorresteijn vult aan: “De draf werd met ruimte, takt en gedragenheid getoond. Om meer concurrentie te bieden aan de anderen in deze groep, hadden we graag wat meer ruggebruik in stap en galop gezien.”

David Derksen met Paradiso Emelwerth. Foto: TD Fotografie

Dubbel winst voor Sophie van Norel

Sophie van Norel won al de vierjarigen rubriek, maar ook de vijfjarigen schreef zij op naam. Met Heitholms Nur Für Mich (v. Nanho Black S) was ze met 81 punten de sterkste combinatie. “Dat is een pony met heel veel techniek”, zegt Marian Dorresteijn. “Hij heeft een heel expressief voorbeen. Wel mag hij nog iets sterker zijn in de verbindingen. Bart Bax beaamt dit ook: “In draf kan hij nog iets mooier van achter naar voren, dan wordt het nog beter.”

Vycho Lurvink reed D&R Sportpony’s Night Prince (v. Nightfever II) net als vorige keer naar de tweede plek (78 punten). “Hij was nog iets afgeleid”, zegt Bax, “maar hij blijft daarin wel heel gehoorzaam en rijdbaar. In het algemeen mag hij nog wat meer tot dragen komen.”

Maddy Dijkshoorn pakte in deze rubriek ook de derde plaats, dit keer met Di Championata AT (v. Dimension AT), en slechts een half puntje minder dan Night Prince. “Di Championata loopt met veel ruimte en takt door de baan, maar mag nog iets meer tot dragen komen”, licht Dorresteijn toe. Ook hier vult Bax weer aan: “Ze mag in de toekomst nog wat meer met de schoft naar boven lopen. Maddy stelde haar heel sympathiek voor.”

Sophie van Norel met Heitholms Nur Für Mich. Foto: TD Fotografie

Marco bovenaan bij 6-jarigen

De winnaar van de zesjarigen rubriek was Marco (v. Movie Star) die met Kyra Hingstman 83 punten kreeg. “Dat is een pony met heel veel front. Hij loopt met veel afdruk en beentechniek. Met name in galop is hij al heel mooi gedragen”, aldus Bart Bax. “In de draf mag hij nog iets meer over de rug. Dat werd door de proef heen wel beter.” Voor zijn galop kreeg hij een negen.

Just a Champ (v. Jonkers’ Jayden) eindigde met Jinthe Nipius als tweede (82 punten). “Een heel complete pony,” aldus Marian Dorresteijn. “Hij heeft een heel functioneel exterieur en beschikt daarnaast over uitstraling. Hij viel op door zijn fijne aanleuning.” Bax wijst nog op zijn goede contra. “De pony was technisch al erg fijn in de oefeningen.”

Wapiti SK werd met Sterre Kraaijeveld derde. De dochter van Der Feine Lord AT ontving 79.5 punten. “Deze pony loopt heel mooi gesloten en gedragen. Daarbij werd ze heel correct voorgesteld”, besluit Dorresteijn.

Kyra Hingstman met Marco. Foto: TD Fotografie

Bron: Persbericht