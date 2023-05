Duits kampioenschap zonder Werndl

Benjamin Werndl komt niet aan de start op het Duits kampioenschap in Balve. Zijn Farewell III-zoon Famoso OLD is geblesseerd. Zijn zus Jessica von Bredow-Werndl komt met TSF Dalera BB (v. Easy Game) wel aan de start. De regerend Olympisch- en Europees kampioene richt haar pijlen dit jaar op het EK in Riesenbeck en Balve is de eerste observatie.

In de persconferentie over het Duits kampioenschap vertelde Von Bredow-Werndl dat ze geen plan B heeft, mocht Dalera in aanloop naar het EK uitvallen. “Ik ben wel reservepaarden aan het opleiden, misschien werkt dat voor Parijs, maar dit jaar komt te vroeg. Ik concentreer me op Dalera en probeer haar zo goed mogelijk te managen. Ik heb nu vijf jonge paarden die de komende jaren de overstap naar de Grand Prix gaan maken en daar zitten zeker één of twee hele goede bij. Mijn doel is absoluut om eentje voor Parijs achter de hand te hebben.”

Bron: Dressursport Deutschland