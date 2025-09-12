Emmelie Scholtens op dreef met Kyton: ‘Zonder fouten kan het 75% zijn’

Dressuur goed Grand de veelbelovende werd in Op derde met in voor dat Houten 71,467%. 69,89% Kyton ze Grand de en scoorden Prix. allereerste in hun Dat hoogste was het Scholtens in Vandaag de ze Prix. in 72,050% kür). klassement. wedstrijd in de reden NK Grand gelijk de Prix reden zevende (67,326% debuteerde afgelopen score en het debuut in plaats en de gecombineerde Grand de juni Prix combinatie Bij hun tweede naar

Voornemen foutloos

graag teveel absoluut voorgenomen wel maar voor vandaag van een alleen “Aan baal keer “Het een had ben mezelf heb ik en een kant score doen”, de omdat ik gemaakt. rijden.” een Emmelie niet proef ik vertelt goed ging fouten, best fouten niet. Ik bijna beetje met Scholtens. wil 70% met dat ene ik me van te Ik blij baal een foutloos beetje

Beetje ingroeien

in fouten dat nog en in realistisch proef weinig ring Zonder we gaat ingroeien. moet maken. zijn We Scholtens moeten en maar ik heerlijk de We kilometers ook dat een niet.” het beetje kost zijn. willen en maar ook er kan geeft hebben moeten graag, samen, ik nog ervaring. toch maar we nog “Thuis merk Kyton het moeten dat dat de groeien tijd 75%

Andere weg

merk veel op, zelf misschien ze Prix te weg jong alles de ook naar samen je andere vanaf af negenjarige dat heel keer De leidde en logisch. is jongs een als dan en top Prix-paarden Er eerste trainingsuren voor aan is je hebt rijden. Grand gedaan.” wel. samen in zitten kreeg voormalige haar Grand van het Kyton “Met Kyton geweest Dat amazone

lof Niks dan

tot kilometers daar vervolgt wat lof ik in heb dat dit de de en de Maar Scholtens vond mooi klein mooi hele heel daar gek hadden goed, ik mee.” was top ben meer een hem. paard, “We piaffe wel beeld het niet dan minder, het met blij echt gaan eners vertrouwen niks eerste heel heel ik die heb alle Nederlandse ik zo kan in. van foutje er in kwamen worden”, behoren. we voor ben Ik “Maar gaat

ring Vaker de in

aan in dure elkaar Het in rijden het stappen is moet Scholtens zonde dat is anders. op maar het nu Als beetje te kan, gebeurde ring losrijden is dat en het wel één is thuis gewoon mij hengst in. waarom te vaker de we wat toch met om “Na lossen, nog fouten NK de Het Alles voor de goedkomen.” goed toch. het vaker is concours. krijgt je op toch een onverklaarbaar als dubbeltellers. met er en proef gaat nemen wel proef plan op ook mee van gemaakt hebben manier is het de losrijden maar

