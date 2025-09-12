Emmelie Scholtens op dreef met Kyton: ‘Zonder fouten kan het 75% zijn’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Emmelie Scholtens op dreef met Kyton: ‘Zonder fouten kan het 75% zijn’ featured image
Emmelie Scholtens en Kyton Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Emmelie Scholtens debuteerde met de KWPN-hengst Kyton (Ferguson x Ferro) eind juni met de veelbelovende score van dik 71% in de Grand Prix en vervolgens maakten ze veel indruk op het NK Dressuur. Toen bleef de score door dure fouten wat hangen en dat gebeurde ook vandaag op de Subtopwedstrijd in Houten waar de combinatie hun derde wedstrijd reed. “Ik ben blij met bijna 70% met fouten, maar zonder fouten kan het 75% zijn”, vertelt Emmelie Scholtens.

