Fürsten-Look pakt met bijna 75% Burg-Pokal-ticket

Bundeskampioen en WK-derde Fürsten-Look (Fürstenball x Londonderry) schreef donderdag bij zijn rentree in de sport al de inloopproef voor de Nürnberger Burg-Pokal op zijn naam en herhaalde dat kunstje in de daadwerkelijke kwalificatie. Er ging nog een schepje bovenop: onder Isabel Freese scoorde de hengst 74,585%

Daarmee is de hengst van Paul Schockemöhle de eerste kandidaat voor de finale van de prestigieuze Lichte Tour-serie deze winter in Frankfurt. In Essen-Herbergen op het terrein van familie Sprehe werd namelijk de eerste kwalificatie uitgeschreven.

Fürstenball

Fürstenball had als vader nog meer succes op het concours. Drie winnaars van de proeven op de donderdag en vrijdag stammen direct en indirect af van de hengst. Hij is de grootvader van de winnaar van de L-proef op het concours (Friendship v. Follow Me OLD) en de vader van de winnaar van de M-proef (Falihandro v. Fürstenball).

Nederlands bloed

Nederlands bloed deed het ook goed: Ampere leverde de winnaar van de Intermédiaire II (Aplemento met Patrik Kittel), Charmeur de winnaar van de M-proef op vrijdag (Imposant met Christoph Koschel, gefokt door M. van Alphen) en meerdere Bordeaux-nakomelingen stonden ook in de top van de uitslagenlijsten.

