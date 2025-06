Groot-Brittannië stuurt geen dressuurteam naar EK pony’s

De selectiecommissie van British Dressage heeft besloten om dit jaar geen team naar het EK pony's af te vaardigen. Na de nodige discussies en overwegingen is duidelijk geworden dat de jeugd in deze leeftijdscategorie op dit moment nog niet voldoende voorbereid is om goed op het EK mee te kunnen draaien.

In plaats daarvan kiest de organisatie ervoor om extra te investeren in de ontwikkeling van deze ruiters en amazones. Een deel van het budget wordt gebruikt voor de organisatie van een extra trainingskamp in het najaar, met het versterken van de lange termijnontwikkeling als voornaamste doel.

Kiezen voor ontwikkeling en groei

“Hoewel succes op het podium altijd ons hoofddoel blijft, staat de ontwikkeling en duurzame groei van onze jonge atleten net zo centraal in ons beleid”, aldus de selectiecommissie. “We hebben het beste voor met onze jeugdruiters en ondersteunen ze graag in hun toekomstige ontwikkeling.”

Bron: British Dressage