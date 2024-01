Isabel Freese en Top Gear naar dik 72% in Inter II-debuut

Top Gear (Totilas x Don Frederico) heeft drie jaar na zijn vierde plaats in de Nürnberger Burg-Pokal-finale zijn rentree tussen de witte hekjes gemaakt. Isabel Freese stuurde de Oldenburger-hengst op een nationale wedstrijd in Ankum naar 72,281% in zijn Intermédiaire II-debuut. In dezelfde rubriek liepen ook de goedgekeurde hengsten Fiderdance (v. Fidertanz) en Zoom (v. Zack) naar een 70%-plus score.