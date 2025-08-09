Judith Ribbels blijft op roze wolk: na NMK-titel met dochter nu PSG-zege met moeder Nanny Mc Phee

Ellen Liem
Nanny Mc Phee (v. Vitalis) met fokster, eigenaresse en amazone Judith Ribbels in de Pavo Cup 2024. Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Ellen Liem

Het kan niet op voor Judith Ribbels en haar eigen fokproducten: begin deze maand kreeg Sophie Anne Maria (For Romance I x Vitalis) op de NMK de kampioenssjerp omgehangen en vandaag deed de moeder van de NMK-kampioene het uitstekend op de K&U wedstrijd in Groesbeek. Nanny Mc Phee (Vitalis x Sorento) liep onder de fokster en amazone naar een (gedeelde) eerste plaats in de Prix St. Georges. Het familiesucces werd compleet gemaakt door Nanny’s moeder Fun Fun EB (Sorento x Jazz) die met Ribbels in de Grand Prix ruim 68% scoorde.

