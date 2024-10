Lara Butler naar Van Olst

Internationaal Grand Prix-amazone Lara Butler is de nieuwe stalamazone van Gertjan en Anne van Olst, zo meldt Eurodressage. Butler was sinds 2010 werkzaam bij de familie Bechtolsheimer.

De Britse Lara Butler behaalde haar grootste successen met Rubin al Asad (v. Rubin Royal OLD), waarmee ze in 2018 Brits kampioen werd en waarmee ze in 2016 (Olympische Spelen, Rio de Janeiro), 2017 (Europese Kampioenschappen, Gothenburg) en 2018 (Wereldruiterspelen, Tryon) als reserve voor het Britse team werd aangewezen.

Nieuwe uitdaging

Butler begint in november als stalamazone bij Van Olst, waar ze met onder andere Charlotte Fry gaat samenwerken. Butler liet aan Eurodressage weten dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging en wil graag zien wat ze als amazone kan bereiken. “Ik denk dat Van Olst Horses daarvoor de perfecte plek is met zoveel fantastische paarden.”

