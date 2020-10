Laurence Roos pakt leiding in Belgisch kampioenschap

Laurence Roos is vandaag goed begonnen aan het Belgisch kampioenschap in Lier. Met Fil Rouge (Stedinger x Argentinus), waarmee de amazone ook op het EK van 2019 in Rotterdam en de WEG van 2018 in Tryon van de partij was, scoorde ze 71,978% in de Grand Prix. Met die score gaat het duo aan de leiding in de titelstrijd.