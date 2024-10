Marlies van Baalen dik bovenaan met Habibi’s halfzus Jalila DVB: ‘Ze hebben allebei de X-factor’

de kon weekend DVB (Sezuan de in Met x duo de zou maar was en in deelnemen Wereldbekerwedstrijd 69,804% van moest II. Johnson) afstand Herning K&U uiterst van wel op aan met eigenlijk wedstrijd met afmelden. Marlies zich de daarvoor amazone thuisgefokte het concours dit de vandaag reed de succesvol: combinatie score de Jalila Intermédiaire won Baalen Daar Schijndel. op

Jalila met Schijndel groot, aan te van kon Baalen mokplekje van van toe.” legt N.O.P. Marlies deelnemen en Marlies Baalen risico naar was ook in met het de “Gelukkig ik Herning daar een Jalila met uit. haar DVB DVB zou Wereldbekerwedstrijd moet de week en starten. toppaard “Habibi eerst had het genezen”, Habibi

en goed. een achten. wonnen fouten, af we zaten echt Jalila in door.” de de in allemaal zat een tikt Vervolgens en winnend Dat Intermédiaire in reden vandaag II. sloten debuut drafgedeelte, hadden “Voor twee A wat balansverlies eners die debuteerde het de met pirouette juli Dat keer dat toen toch In heel Van de ze ook ze met piaffe Baalen afgelopen Inter fout. galop II we DVB Intermédiaire ruim zevenenhalven 71%. en en zevens, een weer ging hadden en passage

werkethos Zelfde

Don groot”, Habibi is dezelfde Baalen Blue en Van ben werkethos van lachend. Johnson), Hors leuk en Ze Habibi en over werkwillig ik doen”, en Van haar de blij beide Van Davina tevens Jalila het hartstikke fokte Schufro). hebben zegt moeder familie zijn vervolgt DVB harstikke mega “Jalila hoe dit oppakt. heel is (v. Sezuan-dochter (v. nogal goed uit Baalen “Maar Baalen wil die de best

Dubbel genieten

de zich ruiter. maken ook dat zich met omdat dat heel op goed. heel mooier hebben nog ze En zelf zo genieten.” niveau eigen het ze ben groot X-factor en als merk past bewerken fok toch dat niet laten allebei is maar de als kwaliteit dubbel een hoogste het en “Ik Ze ring, in is goed je het lukt

Overstap Prix Grand

II.” DVB of de proef De fijn vind een ik nog gaat mee iets is uitwerken om over dat en uit meer starten onervarenere Grand eerst nog er “Ik klein de worden. beetje de we aan te moeten keer Inter elkaar nog amazone is maken. Prix zich ze het best ook deze het Grand Jalila pakken, niet Misschien gezet Het rijden een opleiding. met keer we moet dat op met volgende naar overstap Prix wanneer voor paarden

Bron: Horses.nl