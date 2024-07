Ruben Menqual Reig met Glock’s Pablo Picasso naar 91% in Subli Cup Wapenveld

Afgelopen weekend stonden er twee competitiewedstrijden van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden op het programma. Ruben Menqual Reig liet met de zeer getalenteerde vierjarige Glock’s Pablo Picasso (v. Glock's Taminiau) op zaterdag de concurrentie ver achter zich op de selectiewedstrijd bij Rijvereniging De Schaapskooiruiters in Wapenveld. De combinatie scoorde 91,00%. Bart Veeze was op zondag met Pride de beste bij de vierjarigen op de selectiewedstrijd bij Rijvereniging Klavertje Vier in Werkendam.

In de rubriek voor vierjarige dressuurpaarden in Wapenveld lieten 14 deelnemers hun proef zien aan de aanwezige juryleden. Ruben Menqual Reig stak er met Pablo Picasso met 91,00% met kop en schouders bovenuit. De hengst blonk vooral uit in de draf, die door de jury werd beloond met een 9,5. Maar ook voor de galop noteerde de combinatie, die wordt getraind door Hans Peter Minderhoud, een 9. De tweede plaats was voor Rosa Vlaar die haar voskleurige merrie Papaya Van De Nethe (v. Escamillo) naar een score van 81,00% reed. Vlak daarachter eindigde Bart Veeze met Pina Colada M met een score van 80,60% op de derde plaats.

Vijfjarigen Wapenveld

In de rubriek voor vijfjarigen kwamen zeven deelnemers aan de start. De Westfaals-gefokte Kuups Fürst Fredo won overtuigend met zijn amazone Annebel Rootveld met een score van 79,20%. De Oldenburger ruin Best Secret eindigde als tweede en kreeg onder het zadel van Svenja Grimm een totaalscore van 76,20%.

Pride scoort negen voor draf en galop

Op zondag 14 juli werden in Werkendam de proeven voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden beoordeeld door juryleden Patrick Berends en Janine van Twist. Met name in de rubriek voor vierjarigen lagen de scores in de top van het klassement zeer dicht bij elkaar. Bart Veeze kwam in Werkendam aan de start met Pride (v. Secret) in de rubriek voor vierjarigen. De jury was zeer onder de indruk van de voskleurige hengst die drie zeer sterke gangen liet zien. De draf en de galop werden beloond met een 9. De proef resulteerde in een totaalscore van 83,40% en een nipte overwinning bij de vierjarigen. Het verschil met de nummer twee was zeer klein. José van Haaren werd tweede met Perfect Ritme. De juryleden waardeerde hun proef met 83,00%. Afgelopen maand werd de combinatie ook al tweede op de Subli selectiewedstrijd in Aerdenhout. De derde plaats was voor de bruine hengst Patheon LE die onder het zadel van zijn ruiter Alvaro Rodriquez Siscar 79,20% ontving.

Vijfjarigen Werkendam

In de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden kwamen zes deelnemers aan de start. De zwarte hengst One Million maakte met zijn amazone Robin Heiden de meeste indruk. De combinatie werd beloond met een score van 83,00%. De tweede plaats met een totaal van 78,60% was voor Femke de Laat met haar paard Oromance.

