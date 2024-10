Saskia Poel: ‘Dit begin is heel leuk en hoopvol’

Saskia Poel reed al eerder succesvol Lichte Tour, maar de overstap naar Grand Prix kwam er destijds niet van. Toen ze op zoek ging naar een jong paard was dat niet met het hoogste niveau in het achterhoofd, maar eenmaal op Lichte Tour-niveau begon het toch te kriebelen. Hoewel Poel lang twijfelde of de koningsklasse wel ging lukken, rijdt ze met Hero-K (Charmeur x Silvano N) sinds kort Grand Prix en draait daarin gelijk bovenaan mee. Dat combineert de amazone met haar grote passie: het fokken, scouten en opleiden van jonge toekomstpaarden.

