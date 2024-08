Sissi Gijsen en New Star winnen eerste onderdeel pony’s

Op het toneel van het NK Dressuur in Ermelo staat tevens een tweedaagse rubriek voor pony's op het programma, die geldt als observatie voor het EK. Daarin is Sissi Gijsen sterk van start gegaan. Met New Star (v. Speykbosch Nelson) reed ze in de landenproef met de score van 71,191% naar de eerste plaats.

Sissi Gijsen en New Star werden door twee van de juryleden bovenaan gezet met scores boven de 72% (Maarten van der Heijden 72,857% en Adriaan Hamoen 72,286%). Karin Retera dacht daar achter over, zij beoordeelde de proef met 68,429% en de vijfde plaats. Onderaan de streep werd het 71,191%. Op de eerste EK-observatie in april in Tolbert kreeg de combinatie, die vorig jaar deel uitmaakte van het EK-team, geen score achter hun naam maar vandaag lieten ze zien in goede vorm te verkeren.

Ook Niessen tikt 70 aan

Naast Gijsen tikte ook Esmae Niessen de 70% aan. Niessen, met Dadona Diva (v. Johnson TN) in ieder geval tot morgen regerend Nederlands kampioen bij de children, reed met Strandgaards Do it My Way (v. Dr. Doolittle) naar exact 70% en de tweede plaats.

Karajkovic derde

Op drie een combinatie die vorig jaar ook deel uitmaakte van het EK-team: Isabella Karajkovic met First Hummer (v. FS Mister Right). Zij waren afwezig op de eerste EK-observatie in Tolbert maar reden daarna wel op CDI Exloo. Vandaag beloonden de juryleden hun proef met 69,667%.

Kikkert en Glissenaar

De drukste jeugdamazone vandaag is Britt Kikkert-van der Linde. Naast bij de pony’s rijdt ze met drie paarden bij de children. Bij de pony’s reed ze met Nur Fuer Dich Texel (v. Nagano) met 68,824% naar de vierde plek. De top vijf werd compleet gemaakt door Sanne Glissenaar en Filippo (v. Kantje’s Carlando) met 68,095%.

Uitslag

