Academy Bartels gaat samenwerken met Andreas Helgstrand

Sinds kort zijn er nieuwe paarden op stal gekomen bij Academy Bartels die afkomstig zijn uit de stallen van Helgstrand Dressage. Het gaat om jonge dressuurpaarden die opgeleid gaan worden op Academy Bartels, met als uiteindelijke doel verkoop.

“Andreas en ik kennen elkaar al jaren. In de tijd dat ik met Lancet en Sunrise reed, kwamen we elkaar regelmatig tegen op internationale wedstrijden. In de jaren er na hebben we altijd contact gehouden en hebben we al eens vaker samengewerkt. Deze samenwerking gaat nu intensiveren”, legt Imke Schellekens-Bartels uit. “De paarden die hier op stal zijn gekomen hebben veel talent, ik kijk er dan ook naar uit om deze top paarden, samen met ons Academy team, verder op te leiden voor een mooie carrière in de sport.”

Nederlandse markt

“Er is geen twijfel dat Nederland een van de grootste markten heeft op het gebied van paardenfokkerij en -verkoop. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen, omdat we merken dat er meer verkoopmogelijkheden zijn als we dichter bij de klant staan”, vertelt Andreas Helgstrand. “Daarom zijn we blij met de samenwerking met Academy Bartels, waarmee we onze Nederlandse klanten een gemakkelijke manier bieden om onze top paarden te bezichtigen.”

Bron: Academy Bartels