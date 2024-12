Blue Hors verkoopt GP-hengst Veneziano

De sterk inkrimpende Stoeterij Blue Hors heeft de eigengefokte Blue Hors Veneziano (Vivaldi x Donnerhall) verkocht. Nieuwe eigenaresse van de 14-jarige Grand Prix-hengst, die onder andere deelnam aan het Europees kampioenschap U25 van 2022 in Pilisjászfalu, is de Duitse amazone Carina Scholz.

De Oldenburger premiehengst, tevens goedgekeurd bij het DWB en in Hannover, werd opgeleid voor voormalig Blue Hors-ruiter Daniel Bachmann Andersen. De combinatie reed in 2017 en 2018 een aantal internationale Lichte Tour-wedstrijden en eind 2018 wonnen ze de finale van de Louisdor Preis.

Ruiterwissels

Daarna zat Agnete Kirk Thinggaard in het zadel. Zijn bracht de hengst een keer uit in de internationale Grand Prix. Vervolgens kreeg Laura Kristine Thorup Veneziano te rijden en deze combinatie maakte op het EK van 2022 in Hongarije deel uit van het Deense U25-team dat zilver won. Dat kampioenschap werd afgesloten met een vierde plaats in de kür. In 2023 liep Venezioano één CDI, in Tolbert, met Sophia Ludvigsen.

Sport en fokkerij

“Blue Hors Veneziano heeft ongetwijfeld een onuitwisbare stempel achtergelaten op zowel de sport als de fokkerij. We kijken ernaar uit om te volgen hoe hij blijft schitteren onder Carina Scholz en we wensen haar veel succes met deze geweldige hengst”, aldus Blue Hors.

