Bon Joker naar Kristina Bröring-Sprehe

Kristina Bröring-Sprehe heeft de Oldenburger-hengst Bon Joker (Bon Coeur x Fürstenball) onder het zadel, dat meldt Eurodressage. De amazone, die met Desperados FRH jarenlang een vaste waarde vormde voor het Duitse dressuurteam en meerdere team- en individuele medailles in de wacht sleepte op grote internationale kampioenschappen, kwam sinds 2021 niet meer in de wedstrijdsport in actie.

Bon Joker werd op de Oldenburger Hengstenkeuring van 2019 als premiehengst goedgekeurd. Hij kwam in de aansluitende veiling voor 60.000 euro in handen van Albert Sprehe en verhuisde naar Löningen. In 2022 liep Bon Joker de sporttest in Verden en zette daar met een 8,32 een van de hoogste scores bij de vijfjarigen neer.

Bon Joker (v. Bon Coeur). Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris

Pearce en Arturi

Gestüt Sprehe’s toenmalig stalamazone Simone Pearce nam het eerste gedeelte van de opleiding van Bon Joker voor haar rekening, maar na haar vertrek van Sprehe nam Beatrice Arturi de teugels over. De Italiaanse amazone reed hem in 2022 en 2023 een handjevol keren de wedstrijdring binnen, maar daarna bleef het stil rondom Bon Joker.

Terugkeer in de sport?

De hengst staat dit jaar niet meer in de hengstenbrochure van Gestüt Sprehe en Eurodressage ontdekte dat hij bij Bröring-Sprehe, het nichtje van Albert Sprehe, op stal staat. Na haar succesvolle carrière met Desperados FRH reed ze nog een aantal wedstrijden met Destiny OLD (v. Desperados FRH) en Saphira Royal (v. San Amour I), maar na 2021 kwam ze niet meer in actie en lag de focus vooral op het moederschap.

Bron: Eurodressage