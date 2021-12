Edward Gal overweegt juridische stappen

Eerder vandaag maakte Horses.nl bekend dat Edward Gal volledig is vrijgesproken in een door dierenrechtenactivisten van PETA in Duitsland aangespannen zaak van vermeende dierenmishandeling van zijn paard Glock's Undercover. Maar daar laat Gal het niet bij. Volgens de KNHS laat de ruiter nu door juristen onderzoeken of hij juridische stappen gaat ondernemen.

“Uiteraard is Edward zeer blij dat het recht heeft zege gevierd, echter zijn imago heeft door de negatieve publiciteit in Duitsland mogelijk wel schade opgelopen. Met name doordat in de Duitse pers onjuiste gegevens naar buiten werden gebracht. Een kwalijke zaak meent Edward. Hij laat nu door juristen onderzoeken of hij juridische stappen gaat ondernemen”, aldus de KNHS.

Bron: KNHS

