Grand Prix-paard Verdi de la Fazenda overleden

Familie Rockx heeft afscheid moeten nemen van Verdi de la Fazenda (Florett As x Sandro Hit). Het thuisgefokte toppaard liep onder bijna de hele familie internationaal Grand Prix: met Penny Rockx-Zavitz, met Johan Rockx en dochter Thalia Rockx was er uiterst succesvol mee vanaf de junioren tot en met de Grand Prix. Verdi de la Fazenda is 22 jaar geworden.

“Verdi heeft mijn dromen waargemaakt en ik ben zo dankbaar voor alle bijzondere herinneringen die we hebben mogen maken. We zijn naar de meest fantastische wedstrijden door heel Europa geweest en wat het allemaal zo speciaal maakte was dat hij een van mijn beste vrienden was”, aldus Thalia Rockx over het verlies van Verdi de la Fazenda.

Nieuw record

In 2016 vestigde Thalia Rockx met Verdi de La Fazenda een nieuw record: ze was op haar vijftiende de jongste Grand Prix-amazone van Nederland. Vervolgens richtte het duo zich vooral op de jeugd. Dat het voor Verdi geen enkel probleem was om tussen de jeugdproeven en het Grand Prix-werk te switchen bleek wel uit de successen bij de jeugd. De combinatie nam deel aan drie jeugd EK’s: in 2017 bij de junioren, in 2019 bij de young riders en in 2022 bij de U25. Daarnaast behaalden ze medailles in alle kleuren op het NK’s van 2016, 2017, 2018, 2019 en 2022. Rockx en Verdi reden hun laatste internationale wedstrijd in februari 2023 in Gothenburg.

Verdi de la Fazenda met Thalia Rockx. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Children-leermeester

Verdi de la Fazenda liep het laatste deel van zijn wedstrijdcarrière onder children-amazone Floor Kulik. Ook deze combinatie was uiterst succesvol en werd dit jaar geselecteerd voor het Europees kampioenschap children. Daar kwam Verdi uiteindelijk niet aan de start omdat hij niet helemaal fit was en reed Kulik haar reservepaard Dutch Dandy DJ (v. Lord Leatherdale).

Geweldige job

“Verdi zou het Grand Prix-werk nog makkelijk kunnen maar ik ga nu verder met mijn toekomstpaarden Gerda Nova en Golden Dancer”, vertelde Thalia Rockx eind vorig jaar aan Horses.nl over de ruiterwissel. “Meer dan twee kan ik er toch niet meenemen. Verdi heeft geweldig zijn job gedaan, dat paard heeft mij alles geleerd. Hij is nog zo fit en gezond en nu kan Floor van hem leren. Ik was altijd al trots op Verdi en het maakt me extra trots dat een meisje van twaalf er zo op kan stappen.”

Verdi de la Fazenda met Thalia Rockx. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Verdi de la Fazenda met Johan Rockx op het NK Dressuur van 2014. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Verdi de la Fazenda met Johan Rockx op het NK Dressuur van 2013. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl