Junioren ‘degraderen’ internationaal van slipjas naar korte jas

Op nationale dressuurwedstrijden is het volgens de bepalingen van de KNHS voor junioren toegestaan om zowel in een slipjas als een korte jas te rijden. Internationaal is dat anders geregeld: op CDI's mogen junioren vanaf dit jaar alleen nog in een korte jas rijden.

Daarnaast valt in het FEI-reglement te lezen dat een gekleurde jas, die is goedgekeurd door de nationale federatie van de ruiter, is toegestaan. Gestreepte of meerkleurige jasjes zijn niet toegestaan. Smaakvolle en discrete accenten, zoals een kraag in een andere tint of een ingetogen bies of kristallen decoraties, zijn acceptabel.

KNHS bepalingen junioren

FEI reglement

Bron: Horses.nl