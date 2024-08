Kristy Oatley’s Du Soleil (20) overleden

Het carrière-makende paard van Kristy Oatley, Du Soleil, is op 20-jarige leeftijd overleden. De De Niro-zoon kwam in 2014 onder het zadel van Oatley en draaide enkele jaren op het hoogste niveau mee. Zo nam het duo ook deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Ze boekte daarnaast nog meerdere sportieve successen; zo was er onder andere een zesde plaats in de Wereldbekerfinale van Omaha (2017) en een twaalfde plaats in de Grand Prix Special op de Wereldruiterspelen van Tryon (2018).

Pensioen

Een rugblessure van Oatley zelf weerhield het stel van deelname aan wedstrijden, waarna ze in 2022 hun sterkste seizoen ooit kende. Zo was er een persoonlijk record van 79,840% in de kür neer op de wereldbekerwedstrijd in Neumünster en in Wiesbaden wonnen ze de Grand Prix (71,848%) en de kür met wederom een score dichtbij de 80% (79,430%). Ze kwalificeerde zich voor de Wereldkampioenschappen van Herning (2022), maar Oatley besloot om op het hoogtepunt te stoppen en liet de Hannoveraanse ruin met pensioen gaan.

Bron: Eurodressage/ Horses.nl