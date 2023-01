Laudrup-Dufour testamazone Blue Hors Jonge Paarden Kampioenschap

Cathrine Laudrup-Dufour is de nieuwe testamazone van het Blue Hors-kampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden, dat wordt verreden op de DWB Hengstenkeuring in Herning (8-12 maart). De Deense amazone was al wel eerder testamazone op het jonge paardenkampioenschap in Zweden, maar nog niet eerder op eigen bodem.

Op woensdag 8 maart worden de jonge dressuurpaarden onder hun eigen ruiter voor de jury beoordeeld. De beste 21 paarden krijgen rechtstreeks een uitnodiging voor de finale en via de troostfinale op vrijdag krijgen nog eens drie paarden de kans om zich voor de finale te selecteren. In totaal worden 24 paarden, verdeeld over zaterdag en zondag, door Laudrup-Dufour getest.

Blanco

Laudrup-Dufour heeft zich bewust nog niet verdiept in welke paarden zich via geschiktheidstesten voor het kampioenschap geselecteerd hebben. “Ik heb wat posts op Instagram voorbij zien komen, maar ik heb de resultaten niet gevolgd. Ik wil de paarden ook niet onder hun eigen ruiter zien in Herning. Het is voor mij het best als ik er blanco, zonder voorkennis, op stap”, vertelt de amazone.

Rijdbaarheid staat voorop

“Ik vind het heel belangrijk dat een paard goed meewerkt en fijn rijdbaarheid is. Dat staat voor mij voorop. Daarnaast beoordeeld ik of de paarden goed getraind zijn en op de juiste manier opgeleid zijn en of ze goed op de hulpen reageren.”

Heel betrokken

Casper Cassøe Krüth, directeur van het DWB, is verheugd met de komst van de topamazone. “Het testonderdeel van het kampioenschap wordt doorgaans door veel mensen gevolgd en daarom ben ik heel blij en trots dat we een overeenkomst met Cathrine gesloten hebben. Ze is heel betrokken met waar ze aan deelneemt en communiceert op een prettige manier met het publiek. Ik kijk er echt naar uit om haar mening en cijfers te horen.”

Bron: Horse2Rider