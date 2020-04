Lena Waldmann: ‘Ik geef paarden graag iets terug voor alles wat ze voor mij doen’

Lena Waldmann begon haar carrière als stewardess voor Lufthansa, maar werd door Klaus Plönzke gevraagd of ze wilde komen rijden voor Gestüt Tannenhof. Na bijna vijf jaar kwam ze terecht bij Gestüt Bonhomme en rijdt nu enkele hengsten van hen tot en met de Grand Prix-dressuur. In een interview met The Horse Magazine vertelt ze over haar doelen en principes: "Voor mij is het meest belangrijk dat de paarden de kans krijgen om gewoon paard te kunnen zijn."

“Ik hou van de sport en ik vind het geweldig om te trainen, maar het belangrijkste is dat de paarden buiten komen, dat ze in de paddock komen. Het is belangrijk dat ik met ze naar het bos ga, dat ze vrijuit kunnen galopperen zoals ze het leuk vinden, dat ze door het water kunnen galopperen, dat ze gewoon.. paarden zijn”, vertelt de amazone. “Ik ben van mening dat paarden niet gemaakt zijn om op te rijden, dus dat moeten we altijd in ons achterhoofd houden. Ik geef ze graag iets terug voor alles wat ze voor mij doen.”

Veel tijd gekost

De hengsten die de amazone nu rijdt, waren bij haar komst op Gestüt Bonhomme allen al daar gestationeerd. “We kopen ze op de hengstenkeuring en dan blijven ze bij ons op stal tot aan hun dood”, vertelt ze over de filosofie van Gestüt Bonhomme, waar ze inmiddels ruim twee jaar werkzaam is. “In mijn eerste jaar was het best lastig. De hengsten hadden weinig wedstrijden gelopen en het heeft best wat werk gekost om hen in lijn te krijgen, maar ik zag gelijk al dat het heel kwaliteitsvolle paarden waren.”

Een cadeautje

Waldmann heeft een speciale band met Morricone (Millennium x Rubin Royal). “I love this horse to the moon and back. Hij is nu zeven jaar oud en ik ben een jaar geleden met hem begonnen. Slechts een jaar. Ik heb hem maar op zes of zeven wedstrijden gereden, de eerste vorige winter. Ik zou niet meer van hem kunnen vragen. Hij is altijd gehoorzaam en doet altijd z’n uiterste best. Hij wil altijd graag dat je er goed uitziet op hem. Het is voor mij een cadeautje om dit paard te mogen rijden en hij heeft echt talent voor de Grand Prix. Hij kan echt piafferen..”

Bron: The Horse Magazine