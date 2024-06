Milou Dees naar Gestüt Sprehe

De afgelopen anderhalf jaar reed Milou Dees bij Sport Pro Horses van Arie Yom Tov in Uden en nu heeft de amazone een switch gemaakt. Dees, die vorige week met Francesco (Florencio x Krack C) op het NK Dressuur zilver won in het kampioenschap U25, gaat als stalamazone aan de slag bij Gestüt Sprehe in Duitsland.

Dees’ eigen paard Francesco verhuist mee naar Duitsland. Het duo nam eerder al deel aan twee jeugd EK’s: in 2018 bij de junioren en in 2021 bij de young riders. Ook voor het komende EK staat de combinatie, die deel uitmaakt van het Topsport kader U25, er goed voor. Na de eerste observatie afgelopen april in Tolbert wonnen ze op het NK Dressuur, de tweede EK-observatie, zilver achter Marten Luiten met Fynona (v. Gribaldi).

Bron: Horses.nl