Succesvolle kwartfinales Harry’s Horse Zitcompetitie: ‘Deze competitie is heel goed voor het groepsgevoel’

Na de regiofinales van de Harry’s Horse Zitcompetitie werden dit weekend de kwartfinales verreden bij Manege De Groote Wielen in Rosmalen en Manege de Eenhoorn in Blokker. Hoewel de spanning oploopt naar mate de competitie vordert, hebben de ruiters vooral veel plezier en is de sfeer uitstekend. Het rijden op fijne paarden en een goede organisatie op beide maneges maakte dat dit weekend wederom tot een groot succes.

Ook bij de Zitcompetitie draait het om vrijwilligers. In Rosmalen startten vandaag 30 paarden die allemaal gevlochten en gewassen moesten worden. Tessel de Groot (16) rijdt al 10 jaar op Manege De Groote Wielen en is vandaag ‘hoofd vlechten en wassen’. “We zijn hier vandaag met twintig mensen om te vlechten en te wassen. Ik heb zelf meegedaan aan de selectie voor de Zitcompetitie, ik mocht helaas niet door. Maar eigenlijk vind ik dit nog veel leuker”, vertelt een enthousiaste Tessel. “Het is leuk om vragen te beantwoorden van de deelnemers over de paarden en om hiermee zenuwen een beetje weg te nemen.”

Debuut manege de Eenhoorn

Op Manege De Groote Wielen in Rosmalen nemen amazones Anais Versloot (Cat 2) en Berrin Bahtimur (Cat 3) niet alleen zelf voor de eerste keer deel aan de Harry’s Horse Zitcompetitie, ook de manege waar ze rijden, Hippisch Centrum Dordrecht debuteerde dit jaar bij de Zitcompetitie. Vandaag zijn ze vertegenwoordigd door vier ruiters die elk in een andere categorie deelnemen. “We hebben net alvast kennis gemaakt met de paarden, ze zijn super lief. We werden in onze lessen geselecteerd door onze instructeur en instructrice om aan de Zitcompetitie mee te doen. Het is een super leuke ervaring om hier te mogen rijden. We hebben nog extra geoefend aan de hand van het protocol van de regiofinale die we bij Manege Thielen hebben gereden.”

‘Anders dan een gewone wedstrijd’

Op Manege de Eenhoorn in Blokker zijn Yuna van Schaik (Cat. 1) en Meghan Appelman (Cat. 3) erg enthousiast. “Wij doen dit jaar voor het eerste mee met onze Manege de Steenen Kamer. We hebben vandaag gereden op hele lieve fijne pony’s, het is super leuk om mee te doen aan de Zitcompetitie. We willen onszelf steeds verbeteren en steeds beter worden in onze houding en zit. Het is heel anders dan meedoen aan een gewone wedstrijd. We willen volgend jaar heel graag weer meedoen!”

Groepsgevoel

Maeike Schotanus instructrice bij Stal Breimer doet voor de eerste keer met haar bedrijf mee. “Het is een mooi stukje reclame voor ons bedrijf. Daarnaast is het leuk om te kijken hoe onze ruiters het doen ten opzichte van de andere deelnemers. Het is een hele leuke ervaring voor de ruiters om op een andere locatie en op andere paarden te rijden. Bij de regiofinales zagen we veel bedrijven met een spandoek, die hebben wij nu ook gemaakt. We zijn gestart met een klein groepje van vijf ruiters, we zijn met vier ruiters door naar vandaag! Daar zijn we super trots op. Deelnemen aan deze competitie is heel goed voor het groepsgevoel. Het is echt een dagje uit met elkaar. Ook onderling met andere maneges is het erg gezellig en heel gemoedelijk.”

Uitslag Manege De Groote Wielen

Categorie: Naam: Ruitersportcentrum: Punten: 1 Lana van den Bogerd Horsecenter Pirouette 137,75 2 Faye Damen Manege De Boschhoeve 142,25 3 Maylinh Tran RSV De Hoge Devel 138,00 4 Anne van Gerven Manege De Boschhoeve 141,50

Uitslag Manege De Eenhoorn

Categorie: Naam: Ruitersportcentrum: Punten: 1



1 Meliya de Vries



Fay Driece Stal Breimer



De Goudse Manege 143,00



143,00 2 Dagna Ykema Manege Zwolle 137,00 3 Lise Damen Manege De Groote Wielen 141,00 4 Margarita van Oosten Manege Morgenstond 140,00

Bron: KNHS