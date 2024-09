Voormalig veilingtopper Zouzo terug in wedstrijdring

De in Hannover goedgekeurde hengst Zouzo Majishan (Zack x Soliman de Hus) heeft in zijn loopbaan al meerdere amazones in het zadel gehad. De inmiddels negenjarige hengst, in 2019 met 165.000 euro de veilingtopper op de voorjaarsveiling in Verden, is na een jaar afwezigheid weer terug te vinden in de sport.

Na de veiling werd de Zack-zoon in training gezet bij de Franse amazone Charlotte Chalvignac. In 2020 werd hij aangeschaft door Andreas Helgstrand en vervolgde zijn carrière met Jessica Michel Botton. Samen met haar werd Zouzo dat jaar Frans reservekampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden. Daarna haalde Helgstrand de hengst naar Duitsland, waar hij op stal kwam bij Patrik Kittel. Daar nam zijn stalamazone Malin Wahlkamp de teugels over, die hem debuteerde op nationaal Lichte Tour-niveau.

Rentree sport

Februari vorig jaar vervolgde Zouzo Majishan zijn carrière met de Deense jeugdamazone Sophie Boje Obel Jorgensen. Zij verscheen met bruine hengst op enkele junioren wedstrijden, waarvan het CDI in Tolbert hun laatste optreden was. Sinds deze zomer staat de hengst geregistreerd onder de Zwitserse vlag in eigendom van Corina en Kendall Stevens. Met Fabio Tino in het zadel verscheen de voormalig veilingtopper begin deze maand terug in de wedstrijdring.

Bron: Horses.nl/ Dressprod