Droom komt uit voor Romy Grob na winst in klasse B cat. D/E

De pony Glitter Star van Romy Grob deed zijn naam vandaag eer aan. Hij sprankelde als een ware kampioen in de proef en won overtuigend in de klasse B cat. D/E gesponsord door Agradi. Romy reed met Glitter Star als laatste combinatie de ring binnen en wist iedereen nipt te overtroeven waarmee ze zichzelf van het goud verzekerde.

Met een glimlach van oor tot oor stapt de vijftienjarige Romy het podium af na de prijsuitreiking in de Willem-Alexanderhal. “Ik vond het echt heel spannend vandaag. Mijn pony is pas vier jaar en nog maar een paar maanden onder het zadel. Dit was pas onze derde wedstrijd samen en om dan hier te winnen, is echt ongelofelijk.

Bijzondere pony

Deze pony is zo bijzonder. Ik had nooit durven dromen om met een vierjarige pony zo netjes het kampioenschap te rijden. Ze is gewoon heel nuchter en kijkt nergens naar. Van tevoren had ik echt nooit verwacht dat ik kampioen zou worden, maar dat het zo is gegaan, is fantastisch. Ik ben ontzettend trots. Ik heb al meerdere keren deelgenomen aan de KNHS Kampioenschappen, maar dat pakte nooit goed uit. Die pony’s waren vaak veel te heet en schrokken overal van. Maar dat het nu gelukt is met Glitter Star is een mega grote droom die uitkomt!”

Uitslag Dressuur klasse B cat. D/E, Agradi Prijs

1. Romy Grob (Huissen) – Glitter Star, 69,222%

2. Madison van Riezen (Twist) – Bella Rose GS, 69,167%

3. Juul Eijssen (Schimmert) – Gruyter’s Limited Edition, 67,944%

Uitslag

Bron: KNHS