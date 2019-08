Edward Gal: ‘Het kan nog beter!’

Bij het EK dressuur in Rotterdam was Edward Gal met GLOCK’s Zonik N.O.P. op plaats zes de beste Nederlander in de afsluitende kür op muziek. Gal reed een geheel vernieuwde kür en kon rekenen op een ovationeel applaus van het thuispubliek. Met zijn score van 84,271% kwam Gal uit op de zesde plek.

De voorbereiding van Edward Gal was vandaag verre van optimaal. Zijn hengst GLOCK’s Zonik N.O.P. had vooral aandacht voor de merrie van de Zweedse ruiter Patrik Kittel en was slecht bij de les te houden.

“Het ging goed, maar het kan nog beter” vertelt Gal achteraf. ” Ik moest er nu te veel aan doen om zijn aandacht bij me te houden en de focus te krijgen. Samen met een nieuwe kür was dat best pittig. Ik had uiteindelijk maar tien minuten toen Patrik weg was om echt voor te bereiden en dat is wel erg kort.”

Nieuwe kür

Zelf ben ik heel blij met mijn nieuwe kür, ik vind de muziek heel mooi en hoop dat de juryleden dat ook vinden. Terugkijkend op het EK kunnen we denk ik tevreden zijn. We hadden gehoopt op brons met het team en dat werd zilver, dus dat is mooi. Individueel hebben we geen plak, maar we kunnen nog heel veel beter en we hebben nog een jaar om te oefenen voor Tokio”, vertelt Gal gedreven.

Bron: KNHS / NOS / Horses.nl