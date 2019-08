EK Rotterdam: Derde PR op rij voor Gareth Hughes

Vanaf 15.00 uur komen de beste vijftien dressuurruiters van de Grand Prix Spécial voor het tweede individuele Europese Kampioenschap dressuur in de baan. Rond 18.00 uur zal duidelijk of Isabell Werth haar derde gouden medaille van dit EK omgehangen krijgt (en haar 20ste gouden medaille op een kampioenschap!). De dressuurfinale belooft nog veel meer moois, bijvoorbeeld de nieuwe kür van Edward Gal en Glock's Zonik N.O.P.. Volg de belangrijkste ontwikkelingen op Horses.nl (of kijk live op NPO 1 of de NOS livestream).

16.10 uur Classic Briolinca (v. Trento B) van de Brit Gareth Hughes is ook wat gespannen in Rotterdam, waar er veel lawaai van de tribunes komt. De KWPN-merrie staat niet stil bij het halthouden aan het begin en het eind van de proef. Maar daar tussen: een proef met veel hoogtepunten. Een en ander behoeft nog meer verfijning, maar Hughes rijdt een geweldig kampioenschap. Na PR’s in de Grand Prix en de Spécial ook een record in de kür: 80,125%. Voor de pauze gaat Hans Peter Minderhoud met Dream Boy nog steeds ruimschoots aan de leiding!

Hawtins Delicato is on fire, maar een beetje teveel

16.00 uur Hawtins Delicato (v. Diamond Hit) van Carl Hester is van nature niet het spectaculairste of meest getalenteerde Grand Prix-paard, hij moet het hebben van zijn mooie, brave proeven. In de kür lijkt er een ander paard te staan: Delicato ziet spoken bij het halthouden en in de opeens wel van de grond gaande passage-appuyementen galoppeert Delicato aan (en duurt het even tot hij weer terug is bij Hester). De gehele proef blijft de ruin gespannen: dat uit zich in fouten, een boel fouten en veel zichtbare spanning. Carl Hester die het normaal zo van zijn harmonieus uitziende rijden moet hebben, krijgt het in Rotterdam niet voor elkaar om Delicato te laten ontspannen en de score gaat net over de 70%. De 70,732% is nog aan de royale kant voor een proef met zoveel spanning en zoveel fouten! Slechts drie juryleden durven het aan om onder de 70% te gaan zitten.

Genialiteit en gekte dichtbij elkaar bij Rossetti

15.50 uur Rossetti (v. Romanov) van de Fin Henri Ruoste is één van de ontdekkingen van dit EK. De enorm getalenteerde Deense ruin begint echter dramatisch aan zijn kür: hij ziet spoken bij het halthouden en Ruoste kan hem nog maar net in de ring houden. Later op in de proef blijkt nog een keer: genialiteit en gekte liggen dicht bij elkaar. Ook bij paarden. In de stapreprise komt Rosetti een keer recht overeind. Tussendoor laat hij zijn geweldige talent zien, maar deze uitspattingen die uit het niets lijken te komen moet de jury meenemen. Het wordt 67,982%.

Ramel heeft handen vol aan Buriel

15.40 uur De Zweedse Juliette Ramel rijdt al een behoorlijke tijd op Grand Prix-niveau met Buriel KH (v. Osmium), maar een kür reed ze nog nooit. In Rotterdam wordt wel een beetje duidelijk waarom: Buriel wordt wel heel heet, er zitten fouten in de proef en er moet behoorlijk wat geremd worden. De score is de laagste tot nu toe: 74,246%.

Dream Boy en Minderhoud over de 81%

15.30 uur Ook Dream Boy (v. Vivaldi) is het aan te zien dat hij er al twee zware proeven op heeft zitten en de zomer vandaag opeens weer is teruggekeerd in Nederland. Dat uit zich niet in fouten (zoals bij Dante Weltino), maar wel in een wat onrustige aanleuning waarbij Dream Boy er regelmatig achter knikt aan het begin van de proef. Toch pakt de zwarte hengst onder Hans Peter Minderhoud goed door – net zoals hij er in de andere proeven aan bleef trekken – en in het laatste deel van de proef (met veel passage en passage-appuyementen – daar waar Dream Boy kan scoren) pakt hij nog weer extra punten. Hij gaat daarmee over de magische 80-grens. Geen record, maar wel dichtbij het record: 81,456%. De technische scores zitten tussen de 74 en 78%, met de artistieke scores van 84 tot 88% tikt het lekker door.

Dante Weltino heeft de knollen op

15.20 uur Dante Weltino (v. Danone I) heeft de knollen op met Therese Nilshagen. Er sluipen veel foutjes in de kür op de moderne muziek. De populaire hengst heeft nog steeds vele hoogtepunten (uitgestrekte draf en galop onder andere), maar in de hoogste verzamelingsoefeningen zoals de piaffe en de pirouette geeft Dante Weltino meerdere keren enigszins de brui aan. De piaffes zijn niet zo actief, in de superkleine dubbele pirouette zit een storing. Verder gaan de tweeërs fout (maar die herhaalt Nilshagen) en al met al een beeld van een wat vermoeid paard. Met de hoogtepunten toch nog 78,946%.

Spaanse showman benut de sterke punten optimaal

15.10 uur De Spaanse showman Claudio Castillo Ruiz trakteert de volle tribunes in Rotterdam op een mooie show. Met de Lusitano Alcaide (v. Lobito) begint hij spectaculair: een dubbele pirouette na het halthouden, gevolgd door een serie eners op één hand (die overigens niet allemaal lukken). Castillo Ruiz weet dat hij het met z’n Lusitano (waarvan er overigens vijf deelnamen aan dit EK Dressuur) kan scoren in het meest verzamelde Grand Prix werk en rijgt piaffes en passages aan elkaar. Met zijn slimme benutting van de sterke punten van zijn paard komt hij op 77,861%. De Spanjaard laat het publiek glimlachen. De tribunes zitten – in tegenstelling tot bij de Grand Prix waar de tribunes nog voor geen kwart gevuld waren – bomvol!

