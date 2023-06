Ponyselectie EK Dressuur bekend

Van 24 tot en met 30 juli worden in het Franse Le Mans de Europese kampioenschappen voor ponycombinaties verreden. Tijdens dit EK wordt er gestreden in de disciplines dressuur, springen en eventing. Dressuurbondscoach Imke Schellekens-Bartels is de eerste die haar selectie bekend heeft gemaakt. De spring- en eventingselectie zal spoedig volgen.

Bondscoach Imke Schellekens kijkt uit naar het kampioenschap. Ze vertelt over haar selectie: “We hebben een heel stabiel presterend team waarvan alle combinaties in een mooie stijgende lijn zitten.” Onderstaande combinaties zijn geselecteerd voor het EK Dressuur voor pony’s in Le Mans (Fra).

Selectie EK Dressuur



Isabella Karajkovic met First Hummer

Sissi Gijsen met New Star 8

Nina van Rooij met Le Formidable

Dominique van Dalsen met Zky

Sophie van Norel met Speyksbosch Dickens (reserve)

Bron: persbericht