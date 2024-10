Robin Heiden naar individueel brons op laatste YR-kampioenschap

juli) betekent jaar op kwam ook gisteren ze steady het riderskampioenschap mooie Schelstraete (69,912%/12e), maken. gaat proef Oostenrijk Gasmonkey laatste U25 naar young dat eindigde dat moet Op een Na volgend reed, en de en een podium in Kampioenschap Heiden verjaardag de buiten solide naar met (4e) en die zeer in staan Heiden al 73,441%. geleden 21ste de Micky met zeer huis medaille: vierde haar ze onder een met haar en 72,265% Kole, (16 andere individuele dagen (70,735%/10e) Robin het de net met Eline paar brons. EK-debutante top-15. Anker pirouettes Europees combinaties, twee andere overstap Nederlandse op Tessa

individueel dit thuis: Na riders ieder voor geval jaar Nederlandse twee komen brons zonder twee in met de jaar young en medailles Heiden. teamzilver Robin medailles

proef, de Alleen oplevert. er (10e). maar een van alle startplaats de Schelstraete per de dus (3e), land (4e) Heiden dat Kole combinaties kür: de voor kür regel er is starten eigenlijk ook individuele in hetgeen drie eindigden Daarnaast combinaties 18 beste mogen Nederlandse bij en dat de zijn

FEI Riders. Foto: bij routine Lukasz individuele Het de Kowalski

Ervaring en podium Young

ook riders Capri hetzelfde young vormt young een (v. voor seizoen is combinatie dit Venicia jonge Eline Nederlandse King achtjarige met combinaties: dit jr) reed een Catcher). Style Tessa en (v. team Sonne Vivaldi) met bijna OLD Het ridersproeven. Eye (v. merrie internationale geldt pas met de eerste voorjaar Anker met allemaal sinds team de haar met In Kole 19-jarige Schelstraete Hexagon’s Robert Micky

beeld met young zij Tuschinski) proef riderskampioenschappen reed routine liggen. zeer zien De (hooguit ervaring liet het nergens (71,471-74,706%). en Heiden: achterwaarts) meeste beoordeelde en Gasmonkey de in al (v. Die zich punten een geroutineerd jury routine uit twee vrijwel een met en en Robin De bleven ervaring St. Gasmonkey heeft Margarethen: juniorenkampioenschap. betaalde 73,441%

Heiden Brons voor Lukasz eerste Gasmonkey. FEI Foto: Kowalski

Tessa Kole Robin met op vierde kampioenschap knap

bovenop King Hagen en reed de Rotterdam diezelfde riders-top. Hexagon’s er Hexagon-amazone (v. Nederlandse en flinke time Capri CDI de CDI tot en naar jaar in met de net op juni schep Op Kole in proef in NK april in ze CHIO no dit eerste Op toen 70%. scoorde Tessa bijna Robert over wedstrijd King Sonne) ging ging al landenproef. ze met een young 63% 70%. reed Kole Ermelo internationale Robert in Tolbert In kwam zich haar het

foutje van proef 72%. de in de om ingezeten iets was persoonlijk ging de meer PR EK individuele een het Kole de over er eerste op In voor 72,265% Nederland direct met in met zette dag een wel record 72 (71,029-73,971%). geslopen. de geen vier bijna de amazone nog Op Er als wisselserie had van Oostenrijk de toon

Micky top-10 Schelstraete in ook

te dikke individueel) Micky 70% om individuele In top-10 (72,382%/3e plaats kleine met hoogste Schelstraete, op de de kwam altijd het 70,735% proef Nederlandse halen. neerzette was rommeltjes. de paar OLD nog achtjarige Die (69,265-73,235%). de een die goed zaten in proef Venicia landenwedstrijd in de resultaat

12e bijna 70% plaats Eline en Anker naar

combinaties mogen Die van geweest drie landenproef. In ten kür 69,912% en de 12e Eye van op naar een land Joop de en dus Style (v. maar de Catcher) voor was Eline kwam uit score Uytert de plaats er maar per genoeg en van opzichte 18), kür. bijna met (68,529-71,471%), 70% verbetering (beste Anker Renate

brons voor en Duitsland Zilver

de deelt ook A. bijna de door FH won, (74,853%/goud) (v. OLD (v. kwam Pistner gefokte (74,174%/zilver). in Duitsland indiviuele op Lucie-Anouk Fidertanz) Derks en Flamboyant in 75% de Hugo de Baumgürtel 74% proef de ZINQ Valentina uit. dat lakens met ging overtuigend Spielberg) goud ook met landenwedstrijd over

plaats. Duitse De Schmitz-Morkramer uit kwamen Lang) de Jana en en andere combinaties op 9e twee 7e (Allegre

FEI Lucie-Anouk Lukasz met FH. Foto: Zinq Hugo Kowalski

Uitslag

