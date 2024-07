Tessa Kole: ‘Het maximale uit m’n jeugdperiode halen’

Tessa Kole mag met recht de shooting star van dit seizoen genoemd worden. De dressuuramazone maakte in april van dit jaar haar internationale young riders-debuut met Hexagon’s King Robert (v. Capri Sonne Jr.) en maakte in de afgelopen paar maanden een enorme ontwikkeling door. Dat leidde afgelopen week op het EK in St. Margarethen tot zilver met het team en als kers op de taart individueel zilver in de Kür.

Wat goed is, komt snel. Dat is zeker zo in het geval van Tessa Kole en Hexagon’s King Robert. Kole reed in april op CDI Tolbert de eerste observatie voor het EK. Ze scoorde 63,029% in de Landenproef en 67,647% in de Individuele proef. Toen leek een plekje in het Nederlands team nog een ver-van-haar-bed-show voor de Zeeuwse amazone. “Ik wist wel dat King Robert een heel goed paard is, maar het kwam er toen nog niet helemaal uit”, vertelt de amazone lachend. “Ik ben drie jaar geleden als stalamazone begonnen bij Stal Hexagon en ben King Robert toen eigenlijk gelijk gaan rijden. Daarvoor had Benedek Pachl hem onder het zadel. King Robert werd net zes toen ik met hem begon en het was gelijk een heel werkwillig paard. Ik ben hem verder gaan opleiden en begin dit jaar was hij klaar voor z’n debuut bij de young riders. Maar in het begin waren de wedstrijden echt nog heel nieuw voor hem en hij vond het best spannend. Dat is ook de reden dat we in de eerste observatie niet zo goed uit de verf kwamen.”

