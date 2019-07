EK Jeugd: U25-amazones completeren zilveren hattrick

De Nederlandse jeugdteams zijn goed op weg in het Italiaanse San Giovanni de Marignano. De GP-U25-amazones verzilverden de derde zilveren teammedaille van de dag. Bondscoach Monique Peutz toont zich niet alleen tevreden met de medailles, maar is vooral content met de rijderij van de Nederlandse jeugd. “Het is genieten geblazen als ik de Nederlandse deelnemers zie rondrijden. De jeugd heeft de toekomst, dat is in Italië zeker zichtbaar.” Het goud was wederom voor Duitsland, de Denen bemachtigden brons.

Toch was het wel even spannend voor de bondscoach. “We hadden de pech dat Jasmien de Koeyer tot twee keer toe verkeerd reed en werd uitgesloten. Haar teamgenoten lieten hun goede instelling zien en toonden hun topvorm door met veel overtuiging te rijden. Al moet ik wel zeggen dat ik in een paar uur tijd tien jaar ouder ben geworden.”

Jeanine Nieuwenhuis met topscore aan kop

Aan kop staat Jeanine Nieuwenhuis die met haar TC Athene (v. United), al eerder Europees kampioen, naar 76,32% reed. “Van het eerste tot het laatste onderdeel strak gereden. Jeanine had haar paard zo goed voor elkaar, het klopte van begin tot einde. Dit was voor iedereen genieten.”

Denise Nekeman rijdt sterke proef

Met haar Boston STH (v. Johnson) vormt Denise Nekeman een elegante combinatie. “Denise reed een topproef, met prachtige overgangen van piaffe naar passage en omgekeerd. Het was jammer dat er in een wisselserie wat balansverlies ontstond, dat kost op dit niveau toch fouten.” De Overijsselse amazone bemachtigde 73,88%.

Carlijn Huberts naar de achtste positie

Carlijn Huberts reed met haar Rousseau-nazaat Watoeshi boven haar kunnen. “Watoeshi is een paard dat alle onderdelen goed kan. Het is alleen ook een heel heet paard, dus het is de uitdaging om gecontroleerd en ontspannen te rijden, met behoud van die expressie. Carlijn deed dat heel erg goed en dat resulteerde in 70,17 %.”

Einde toernooi voor De Koeyer

Jasmien de Koeyer begon uitermate sterk aan haar proef. Met haar Esperanza (v. Desperados FRH) is ze goed op weg, totdat de Zeeuwse amazone in het galopgedeelte tot twee keer toe de weg kwijt raakt. Dit betekent eliminatie en daarmee het einde van het kampioenschap voor De Koeyer.

Uitslag landenwedstrijd U25:

Goud Duitsland – 73.922%

Zilver Nederland – 73.461%

Brons Denemarken – 68.490%

Individuele uitslag Inter II:

1. Jeanine Nieuwenhuis – TC Athene, 76.324%

2. Jill-Marielle Becks (GER) – Demon’s Delorange, 76.177%

3. Bianca Nowag (GER) – Sir Hohenstein, 73.912

4. Denise Nekeman – Boston STH, 73.882

8. Carlijn Huberts – Watoeshi, 70.176%

Jasmien de Koeyer – Esperanza, Elim.

Bron: KNHS