Escamillo weer helemaal terug met drie tienen

Helen Langehanenberg heeft de populaire Escamillo (Escolar x Rohdiamant) weer helemaal terug op niveau. Dinsdag moest de Duitse amazone nog opgeven in de kwalificatieproef voor het Bundeschampionat. Gisteren was de hengst weer helemaal bij de les en het paar plaatste zich voor de kampioenschappen in Warendorf met drie keer een tien.

Op de kwalificatiewedstrijd voor het Bundeschampionat in Riesenbeck afgelopen dinsdag schrok Escamillo zo van een camara dat Helen Langehanenberg de proef moest staken. Teleurstellend voor Langehanenberg die met de premiehengst al hoge punten in de sporttest had gelopen en hun debuut in de Duitse L klasse overtuigend had gewonnen.

Drie keer 10

Gisteren kreeg Langehanenberg de gelegenheid om zich bij Hof Kasselmann in Hagen te revancheren. Hier was Escamillo weer helemaal bij de les en won overtuigend met een 9.5 de kwalificatieproef voor het Bundeschampionat. De hengst kreeg een 10 voor de draf, galop en de algemene indruk. Voor de durchlässigkeit kreeg de zoon van Escolar een 9,5 en voor de stap een acht.

Sezuan-dochter tweede

De tweede plaats ging naar de Westfaalse merrie Special Diva (Sezuan x Sir Donnerhall) onder Nicole Wego. Het paar kreeg een 8,6 gemiddeld. Met een 8,2 werd de Hannoveraanse merrie For Fiesta (Foundation x Sir Donnerhall) derde.

Soliére wint zesjarigen

Bij de zesjarigen ging de overwinning naar Svenja Kämper-Meyer met Soliére (San Amour x Donnerschlag). Het paar kreeg een gemiddelde van 8,3. De Oldenburger hengst Gentleman’s Style (Grey Flanell x Sir Donnerhall) werd met een 8,2 tweede. Op de derde plaats eindigde Fado ( Fairytale x Sir Donnerhall) met een 8,1.

Bron St.Georg