FEI secretaris-generaal: ‘Heroriëntatie in de dressuur noodzakelijk’

FEI-hoofdkantoor van meeting heeft Lausanne naast welkom Pers inmiddels stakeholder-meeting over gepubliceerd. Bij organiseerde FEI FEI-officials ‘uitdagingen van waren wel bij de bijeenkomst, ruiters, persbericht op vertegenwoordigers aanwezig. een het niet FEI een dressuursport’. zelf De de die in ook organisatoren de gisteren de en was juryleden, trainers

Herijking noodzakelijk

onder van herijking we dat het meeting de over stap publieke op De in zei: in nodig vertrouwen schrijft in een bevorderen is Ronan van herstellen basis een kunnen doel. essentiële “Het FEI uniforme deze van richten een het de vaststellen Met andere gedeeld de eerste is. nu sport.” persbericht dressuursport het visie Murphy ons er van de FEI-dressuurdirecteur het

stappen Concrete

het gericht onder de op vergroten wat andere groep Daarbij standaardisatie wil van van mogelijke een de met de registratie tonen en ethische is gecommitteerd die discipline. op werden trainingsmethoden, Naast er certificering binnen trainers concrete aan meeting De goede gesproken verplichte die nadruk heeft woorden, en waarborgen het FEI ook het ook stappen van verantwoording van op gesproken definiëren en aantal over zich over zetten. het van praktijken. abstracte de transparantie een

zijn ook Het wat woorden: zijn) stap andere onethische trainingsmethoden zijn, (en het ethische concretiseren van een normen. definiëren wat kan dus met trainingsmethoden belangrijke

clubs dressuurruiters, vertegenwoordigers -trainers de Bij van en Pan-Amerikaanse vicepresident veterinaire -officials FEI (para)dressuurcommissies, waren van de net de en en leden plus de zoals onder de atleten aanwezig, IDTC van FEI de federatie, de andere meeting FEI, de EEF, van commissie IDOC de steward. de IDRC, commissie chef van de voorzitter

ruiters die de in ‘wat agenda aanvallen opvallend jaarvergadering van betreft helpen en kunnen en het op nogal gedeelde ‘de IDRC, hun Op Ermelo als media’. agenda verantwoordelijkheid november) in de afwijkt van de de bij staan IDOC social en insteek. van situatie’ ‘hoe de kunnen we (in zaken Wat huidige dat we IDTC (juridisch) is leren van springen’, trainers bovengenoemde media

FEI-verslag meeting

het over FEI De schrijft volgende meeting: de

bevestigd om in af oktober manieren stemmen op en de die 1 hele kerndoelen opnieuw discipline gehouden Tijdens werd Lausanne, op Stakeholder-bijeenkomst, sport en van vertegenwoordigers het te de experts dressuur de FEI-hoofdkantoor besproken uit op doelen. FEI de langverwachte hebben deze Dressage

FEI-handboek Het en in om te paarden band educatie diepe soepel, positieve tijdens erover praktijk een en met ruiter dat gelaten, systematische zelfverzekerd flexibel, tijdens getraind training responsief deze evenwichtige bereden is de worden wedstrijden. als zijn, geïntegreerd door het wat de de het in en eens van dat moeten worden groep middel doel bevordert. zowel en was toegepast, worden kerndoelen en moeten De

beweging, kwaliteiten de het belangrijke van Deze paard. overgangen van en gemak en zoals en het de regelmaat de benadrukt vrijheid lichtheid van aanpak balans

ruiter. beoefend harmonie is en voor cruciaal aspect spanning of zonder dat wordt weerstand, dressuur wat paard Een tussen zorgt

Impact fokkerij

nadruk dierenwelzijn training het te tussen van en principes paard. fysieke sport en Ze impact mentale de de en rijden. op gedragswetenschap sport belang de ook het de onderzoeken door welzijn de introduceren, positieve erkenden op van onderzochten fokkerij de van van het het en van benadrukten jureren, de de vijf domeinen van de van Deelnemers holistisch relatie evolutie met

principes Heroriëntatie op dressuur

na Olympische het Spelen reflecteren sport de Ibáñez. lieten van periode “De zien Paralympische te om heeft, bieden brachten maar die onze het in 2024 uitdagingen hebben licht Spelen,” ook ons wat de opnieuw en ertoe Sabrina te FEI-secretaris-generaal aangezet aan evalueren zegt te en Parijs beste

op afgestapt van de vergadering, principes loop realisatie van belichamen deze Maar moeten velen zoals tijdens doel en de de zijn discipline de zou “Voor deze misschien fundamentele jaren visie wat een traditionele der benadrukt lijkt vereist op heroriëntatie dressuur.” dressuur in vanzelfsprekend. noodzakelijke is

missie Collectieve

Ronan van doel. vertrouwen FEI-dressuurdirecteur van sport.” het een uniforme Met deze op we “Het essentiële eerste in van een herstellen vaststellen de het visie stap kunnen nu basis het bevorderen zegt: gedeeld Murphy de in is publieke ons richten

zien en alle als willen en de gaan. federaties.” om de ervoor name dezelfde doel uit bredere dat ernaar en verantwoordelijkheid te we op inspanning wordt vooruit dressuurgemeenschap niet volgende aan samen wat zorgen één partijen te hebben kunnen om van collectieve groep; benaderingen een één onze is lijn in gedefinieerd richting dat hele het deze zitten en te de normen nationale onze is duidelijk beoordelen sport praktijken met “Ons missie stap Deze met kijken we gemeenschap voldaan. voor werken, aanpassen hoe we is om te de We is

Actiepunten

voorstellen van het en van mogelijke voren gericht de op binnen is naar verantwoording Een zijn waarborgen certificering de en trainers discipline. standaardisatie die van registratie verplichte belangrijkste gebracht,

aan betrekken. belanghebbenden gecommitteerd met aan vergroten heeft te bredere De op en het het ethische deelnemers transparantie publiek praktijken. uitgebreider communicatieplan ook om en de de het een goede zich Daarnaast beter definiëren identificeerden van de het van behoefte trainingsmethoden, van presenteren informeren groep nadruk en

alle Dit gunstig lange onderzoek. termijn aan beschikbaar van uitgebreide, de een ervoor Belanghebbenden veranderingen herziening van voor spraken gaven ze duurzaam sport. waarbij de dat zal strategische regels, uit de basis evaluatie op zorgen een van FEI-regels: voorkeur de doordachte op en de hun van steun voor de Herziening aanpak zijn

Strategy Equine Paardenwelzijn: geïdentificeerd acties steunen Deelnemers Welfare algehele van onderdeel FEI en de werden verschillende als FEI-actieplan. het die

collectieve nemen benadrukten samenwerking dialoog Samenwerking van binnen te dressuurgemeenschap. aan gaven discussies en de belangrijke collectieve verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid: en bereid over voor mogelijkheid voortdurende te onderwerpen. aan Deelnemers verwelkomden en deel en de de werkgroepen regelmatige zijn het belang

verstrekt Welfare het 12 Updates op Sports mogelijkheden Forum over zullen de het november. zijn Strategy Equine General FEI april 2025. van worden op in verdere de voor FEI Er op tijdens discussie sessie FEI de Assembly

Bron: Horses.nl/FEI