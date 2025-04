Laura Kraut moet Wereldbekerfinale laten schieten

Laura Kraut had zich gekwalificeerd voor de Wereldbekerfinale dit weekend in Basel maar daar moet noodgedwongen een streep doorheen. Haar Olympische Baloutinue (Balou du Rouet x Landor S) heeft een blessure opgelopen.

Kraut zou een van de negen Amerikaanse deelnemers zijn aan de Wereldbekerfinale. “We hebben besloten om Baloutinue terug te trekken vanwege een lichte blessure”, vertelt Laura Kraut aan World of Showjumping.

Te vroeg

“Ons team vond het te vroeg om hem te vragen op dit niveau te presteren. Het is in zijn belang om hem wat tijd te geven voordat we ons opmaken voor het Europese seizoen.

Volledige deelnemerslijst

Bron: WoS