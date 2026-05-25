Van Grunsven en Janssen schikken met Arie Yom-Tov na hoger beroep

Rick Helmink
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

In de zomer van 2025 leek de zaak tussen de Hongaar Arie Yom-Tov en Anky van Grunsven en Sjef Janssen beslecht: de rechter zette een streep door de claims – over en weer werden tonnen geëist – van beide partijen. Op de laatste dag dat het mogelijk was, ging Arie Yom-Tov in hoger beroep en zo stonden de twee partijen vorige week weer tegenover elkaar in de rechtbank in Den Bosch. In opmaat naar een hoger beroep kwam er (onder druk van de rechter-commisaris) vorige week woensdag een schikking: om overal vanaf te zijn betalen Van Grunsven en Janssen 37.500 euro aan Yom-Tov, zo meldt het Financieel Dagblad.

